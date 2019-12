Kaupunki

Elmun muutto Puhokseen kariutui – Muuttosuunnitelmia tehtiin ilman tilojen omistajan lupaa

Elävän

HOK-Elanto

Elmun

Itäkeskuksessa

musiikin yhdistyksen (Elmu) konserttitoiminnan siirtyminen Puhoksen jättäneen Alepan tiloihin ei ole mahdollista. Näin sanoo kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen HOK-Elannosta.”Olemme vuokranneet tilan viideksi vuodeksi muuhun käyttöön”, Karjalainen kertoo.Elmu kertoi torstaina julkisuuteen, että se neuvottelee bändien keikkatoimintojen siirtämisestä Puotinharjun vanhaan ostoskekukseen Puhokseen. Näyttää vahvasti siltä, että ilo oli Elmun kannalta ennenaikainen.HOK-Elanto on keskinäisen kiinteistöosakeyhtiö Puhoksen suurin omistaja noin 30 prosentin osuudella. Karjalainen muistuttaa, että yhtiö toimii aivan kuten asunto-osakeyhtiö.”Se joka omistaa huoneiston, päättää kenelle hän vuokraa ja kenelle huoneiston avaimet antaa”, Karjalainen sanoo.on Karjalaisen mukaan tehnyt vuokrasopimuksen huoneistossa tähänkin asti toimineen naapurin Fidan kanssa. Fida on verkkosivujensa mukaan Suomen suurin kotimainen hyväntekeväisyysmyymälöiden ketju. Käytetyn tavaran jälleenmyynnistä saatavat tuotot käytetään hyväntekeväisyyteen 40 maassa.Karjalaisen mukaan sopimus Fidan kanssa on allekirjoitettu 21. marraskuuta. Tämä erikseen mainittuna siksi, että HOK-Elannon vuokrasopimus muun kuin Elmun kanssa on joissakin piireissä nähty myös ”kostona” siitä, ettei HOK-Elanto saanut tahtoaan läpi, kun kiinteistöosakeyhtiö Puhos neuvotteli kauppakeskuksen tulevaisuudesta kiinteistökehitysyhtiö NREP:n kanssa.NREP olisi purkanut Puhoksen B- ja C-osan ainakin osittain ja jalostanut niiden tilalle muun muassa asumista. Vanhin, kulttuurihistoriallisesti arvokas ja monikultuurinen A-osa olisi säilynyt nykyisellään.HOK-Elanto olisi halunnut myydä osakkeensa NREP:lle, mutta hanke kaatui viime vuoden lopulla, kun kiinteistöyhtiössä ei syntynyt riittävän laajaa yksimielisyyttä ja NREP vetäytyi hankkeesta.”Onpa outo ajatus. Me oltiin Fidan allekirjoitettu vuokrasopimus jo kauan ennen kuin kuultiinkaan mistään Nosturista. Sitä ennen olimme jo pitkään neuvotelleetkin Fidan kanssa”, Karjalainen kuittaa kostorteoriat.johtajalle Tapio Hopposelle HOK-Elannon rooli neuvotteluissa tuli yllätyksenä. Hän kertoo olleensa yhteydessä ”Puhokseen” ja saaneensa vihreää valoa muun muassa ostoskeskuksen toimitusjohtajalta Matti Saaraselta. HS ei tavoittanut Saarasta kommentoimaan asiaa.HOK-Elannon tekemä vuokrasopimus tuli Hopposelle puun takaa.Puhoksen kiinteistön omistavat Sponda, Ilmarinen, HOK-Elanto ja Kesko 75 prosentilla osakkeista ja yksittäiset pienomistajat 25 prosentilla.”Olen silmät sinisenä neuvotellut Puhoksen kanssa ja uskonut, että hyvä tulee”, Hopponen sanoo. Hän uskoo kuitenkin vielä Elmun kannalta myönteiseen ratkaisuun.”Me neuvotellaan edelleen. Otetaan HOK-Elanto mukaan, jos kiinteistöyhtiö muun osakkaat eivät ole tarpeeksi ottaneet niitä huomioon.”on meneillään Helsingin kaupungin järjestämä kansainvälinen ideakilpailu koko alueen kehittämisestä. Jatkoon menevät ehdotukset valitaan tammikuussa 2020. Karjalaisen näkemys on, että Puhos on ideakilpailun yksi keskeisimmistä alueista. Kiinteistöyhtiö Puhoksen joidenkin HOK-Elantoa pienempien osakkeenomistajien näkemystä siitä, että kiinteistöyhtiö itse voisi olla toimijana tässä kehitystyössä, Karjalainen pitää epärealistisena.”Herää kysymys, onko pienosakkailla tarvittavat resurssit ja taloudelliset edellytykset. Me olisimme halunneet myydä meidän osakkeemme NREP:lle. Se olisi ollut kykenevä viemään hanketta eteenpäin. NREP kuitenkin vetäytyi, koska huomasi, ettei kiinteistöosakeyhtiö Puhos ole kykenevä tekemään yhteisiä päätöksiä”, Karjalainen sanoo.Miksei HOK-Elannon Alepa jäänyt Puhokseen, kun rakennusta kerran ei heti pureta? Miksi se vuokrasi omistamansa tilan eteenpäin?”Meillä ei ollut liiketaloudellisia edellytyksiä jatkaa Alepan toimintaa Puhoksessa. Yksikön myynti oli liian pieni eikä se ollut kannattava. Meillähän on Prisma sekä Herkku siinä aivan vieressä”, Karjalainen sanoo.”Mutta kenties Elmulle löytyy jokin muu tila Puhoksesta. Kyllähän se hyvin sinne sopisi.”