Länsisataman raskas liikenne siirtyy kokonaan Tyynenmerenkadulle Jätkäsaaressa

länsisataman raskas liikenne ohjataan tammikuun puolivälistä alkaen Tyynenmerenkadun kautta satamaan, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan. Uusi järjestely alkaa maanantaina 13. tammikuuta.Henkilöautolla liikkuvia kehotetaan valitsemaan reitikseen Länsisatamankatu.Helsingin kaupungin mukaan tavoitteena on, että satama käyttävä raskas liikenne kulkisi mahdollisimman lyhyen matkan Jätkäsaaren asuinalueiden läpi. Näin ollen raskas liikenne ohjataan pois Atlantinkadulta ja Länsisatamankadulta, jotka ovat asuntokatuja.myötä sataman raskaan liikenteen määrä ei lisäänny, mutta raskaan liikenteen odotuskentät poistuvat kokonaan Jätkäsaaresta. Rekat ja trailerit otetaan vastaan satamaan muutaman tunnin aikaikkunoissa odottamaan laivaan pääsyä suljetun satama-alueen laitureille.Uudet toimintatavat ovat vaatineet liikennejärjestelyjä niin katuverkossa kuin sataman alueella, tiedotteessa kerrotaan. Helsingin kaupunki muuttaa joulukuussa Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen pisaranmalliseksi kiertoliittymäksi.Satama-alueen sisällä puolestaan asennetaan uudet lähtöselvitysportit järjestelmineen, ja odotuskaistat sijoitetaan laiturialueelle.Lähtöselvitys siirretään uudelle paikalleen reittimuutoksia edeltävänä viikonloppuna, kun raskasta liikennettä kulkee satamassa hieman arkea vähemmän.Laivamatkustajien henkilöautot kulkevat sisään ja ulos satama-alueelta Länsisatamankadun ja Tyynenmerenkadun risteyksestä. Länsisatamaa käyttävillä henkilöautoilijoilla on raskaan liikenteen käyttämän Tyynenmerenkadun sijaan valittavissa myös Länsisatamankadun rauhallisempi reitti.liikennesumppua on yritetty ratkaista pari viime vuotta. Maanalainen ajoyhteys satamasta Länsiväylälle kaatui siinä vaiheessa, kun keskustatunneli meni hankkeena nurin viime syksynä.HS kertoi marraskuussa suunnitteilla olevasta ajorampista, joka ohjaisi Länsiterminaalin satamaliikennettä kohti Länsiväylää. Käytännössä ehdotettu ramppiratkaisu tarkoittaisi nykyisen Ruoholahdensillan purkamista ja uuden sillan rakentamista.Ajoramppi alkaisi nousta kohti siltaa jo Jätkäsaarenlaiturin ja Mechelininkadun risteyksen eteläpuolelta. Se tarkoittaisi Mechelininkadun itäreunan leventämistä kahdella ajokaistalla ennen pyöräily- ja kävelysilta Länsilinkkiä.Kaksikaistainen ajoramppi ylittäisi Länsilinkin alla sijaitsevan aukion ja kurkottaisi sieltä Mechelininkadun ajokaistojen väliin kohti uutta Ruoholahdensiltaa.Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli ramppiehdotusta marraskuussa. Asia jäi tuolloin pöydälle, mutta sen käsittelyä jatketaan tammikuun puolivälissä.Ehdotus on närkästyttänyt Jätkäsaaren asukkaita. Sitä on moitittu sekä kaupunkikuvan että liikenteen kannalta huonona ratkaisuna. Palautteen perusteella vain 10 prosenttia vastaajista kannattaa rampin rakentamista.