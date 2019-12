Kaupunki

Koko pääkaupunkiseudun junaliikenne oli pysähdyksissä Vantaalla tapahtuneen henkilövahingon takia

Hiekkaharjun kohdalla hieman ennen Tikkurilaa tapahtui maanantaina puolen päivän aikaan henkilövahinko, minkä takia koko junaliikenne oli jonkin aikaa pysähdyksissä, kerrotaan VR:n viestinnästä.Onnettomuus on vaikuttanut sekä lähi- että kaukojunaliikenteeseen.Tällä hetkellä raidejärjestelyjen ansiosta liikenne on saatu pääosin toimimaan.Lähiliikenteessä kuitenkin joka toinen K-junavuoro on peruttu toistaiseksi.Helsingin ja Moskovan välillä kulkeva juna on toistaiseksi pysähdyksissä. Muutoin kaukojunat alkavat kulkea raidejärjestelyjen ansiosta melko normaalisti.