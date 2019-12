Väliaikainen Hakaniemen kauppahalli on niin suosittu, että kauppiaat pelkäävät paluuta vanhaan halliin: ”Toivon suurta kansanliikettä”

Kaupunki

Väliaikainen Hakaniemen kauppahalli on niin suosittu, että kauppiaat pelkäävät paluuta vanhaan halliin: ”Toivo

Hakaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppiaiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väistötiloilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppiasyhdistyksen

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006343600.html

Kun HS

Myös

HS tutustui

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005963619.html