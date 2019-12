Kaupunki

Näitkö Helsingin kaduilla motoristi-joulupukin? Timo Toikkanen on ilahduttanut kaupunkilaisia yli 30 vuotta

Aattoillan

https://www.hs.fi/tiede/art-2000006354238.html

Toikkanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toikkanen

Moottoripyöräily

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulupukissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka