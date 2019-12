Kaupunki

Suuri putkirikko Helsingin Katajanokalla: Osa alueen kortteleista jää ilman lämpöä ja lämmintä vettä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putkirikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy