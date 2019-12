Kaupunki

Pientaloalueella kuohuu Espoossa: Kaupungin tiivistys­suunnitelmat ovat tuomassa kerrostaloja omakotiasujien s

Pientaloalueella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osallistumis

Alustava

Suunnitelmasta