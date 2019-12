Kaupunki

Lentotoiminta Malmin kentällä Helsingissä jatkuu toistaiseksi

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006299118.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006299466.html

Mikäli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lentoaseman lentotoiminta jatkuu toistaiseksi normaalina.Helsingin kaupunki irtisanoi aiemmin kiitotiealueesta toistaiseksi solmitun vuokrasopimuksen, mutta irtisanominen riitautettiin.Lentokentän pitoluvan myöntänyt liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on päättänyt, ettei se lakkauta pitolupaa ennen kuin asiasta on lainvoimainen päätös.Näillä näkymin tilanne jatkuu tällaisena siihen asti, kunnes vuokrasopimuksen irtisanominen ratkaistaan oikeuden päätöksellä tai tuomioistuin antaa välipäätöksen sopimuksen irtisanomisesta.Periaatteessa mahdollista on myös sopia vuokrasopimuksesta osapuolten kesken.lentokentän lentotoiminnan lakkauttamisen ympärillä on riittänyt käänteitä.Marraskuun alussa kuntalaisaloite Malmin lentokentän kohtalon kansanäänestyksestä saavutti riittävän kannattajamäärän.Aloite keräsi yli 22 300 helsinkiläisen allekirjoituksen. Aloite pantiin vireille joulukuussa 2018.”Kannatusten kerääminen jatkuu sekä kannatusmäärän riittävyyden varmistamiseksi että valtuuston epäselvän kannan johdosta”, Malmin lentoaseman ystävät ry tiedotti.Aloite etenisi Helsingin kaupunginvaltuustoon, jos aloite jätettäisiin valtuustolle. Valtuusto päättäisi siitä, järjestettäisiinkö kansanäänestys vai ei.Toistaiseksi aloitetta ei ole jätetty, sillä odotettavissa olisi, ettei valtuusto puoltaisi kansanäänestystä. HS:n soittokierroksen perusteella Helsingin kolmen suurimman puolueen johto ei halua kansanäänestystä Malmin lentokentästä.kaupunginvaltuusto päättäisi järjestää kansanäänestyksen, olisi kyse neuvoa antavasta äänestyksestä, jossa ei suoraan päätetä mistään. Malmin lentokentän tapauksessa kyse olisi siis siitä, voisiko alue säilyä ilmailukäytössä.Helsingin kaupunki on aiemmin päättänyt muuttaa lentokentän asuinalueeksi, ja asiasta on väännetty vuosikausia.Malmilla asuu nyt 25 000 asukasta. Suunnitelmien mukaan asukkaiden määrä kaksinkertaistuisi 2040-luvun loppuun mennessä.