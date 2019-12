Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys irtisanoutuu uudenvuodenaaton mielenosoituksesta, jonka järjestäjänä toimii salaliittoteorioita levittävä aktivisti

Kaupunki

Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys irtisanoutuu uudenvuodenaaton mielenosoituksesta, jonka järjestäjänä toim

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006357081.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MLY

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

300 kaupunkilaista vaatii sitä

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006299466.html

Taustalla

Helsingin

Malmin

Oikaisu: Yhdistys on oikealta nimeltään Malmin lentoaseman ystävät ry. Jutussa luki aikaisemmin Malmin lentokentän ystävät ry.