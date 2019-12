Kaupunki

Oodin kuukausia remontoitu suosikkisisäänkäynti on valmistunut

Nyt toistetaan : Oodin etelänpuoleinen ovi on jälleen käytössä

Ilonpäivä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Remontissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006251044.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjaston