Kaupunki

Tällainen on Helsinki-Vantaan salaperäinen vip-terminaali

Terminaalit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vip-terminaali

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vippi ei kuitenkaan ole mikään väylä ohittaa muodollisuuksia.”

Entäpä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mitään