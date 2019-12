Helsingin poliisi saanut useita kymmeniä ilmoituksia ilotulitteiden väärinkäytöstä: raketteja ammuttu ilmoitusten mukaan ihmisiä, autoja ja rakennuksia kohti

Kaupunki

Helsingin poliisi saanut useita kymmeniä ilmoituksia ilotulitteiden väärinkäytöstä: raketteja ammuttu ilmoitus

Ilotulitteiden

Helsingin

Kansalaistorille

väärinkäyttö on työllistänyt poliisia uudenvuodenaattona, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.Poliisi oli iltakymmeneen mennessä saanut jo kymmeniä ilmoituksia nuorisoporukoista, jotka olivat ampuneet raketteja muun muassa ihmisiä, autoja ja rakennuksia päin.Facebookin asukasryhmissä kerrottiin, että noin kuuden aikoihin illalla joku olisi ampunut Helsingin päärautatieasemalla raketin väkijoukkoon. Herttoniemessä puolestaan oli tehty havaintoja teini-ikäisten porukoista, jotka olisivat kierrelleet kaupunginosaa ammuskellen raketteja kohti vastaantulijoita, liikkuvia ajoneuvoja ja kauppojen näyteikkunoita.Poliisin johtokeskuksesta muistutetaan, että tällainen leikki voi aiheuttaa pahoja vammoja eivätkä ilotulitteet kuulu alle 18-vuotiaille.poliisista ei puolenyön aikaan osattu eritellä, oliko ilotulitteiden väärinkäytöstä toistaiseksi aiheutunut vakavampia loukkaantumisia.”Ainahan se riski on, että sattuu pahemmin”, johtokeskuksesta sanottiin.Poliisi tulee tiedottamaan keskiviikkoaamuna, kuinka paljon ilotulitteita takavarikoitiin uudenvuodenaattona. Aattoiltana määrää on vielä hankala arvioida, johtokeskuksesta kerrotaan.oli puolenyön aikoihin kerääntynyt poliisin arvion mukaan noin 60 000 ihmistä uudenvuodenjuhlaan.Poliisi muistuttaa, että ilotulitteiden ampuminen väkijoukossa on kielletty, jotta kaikki saavat juhlia turvassa.