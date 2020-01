Haluatko ostaa historiallisen puutalon keskeltä Helsinkiä? Kasvavan startup-kampuksen alta puretaan Marian sairaalan vanhimpia rakennuksia

Kaupunki

Haluatko ostaa historiallisen puutalon keskeltä Helsinkiä? Kasvavan startup-kampuksen alta puretaan Marian sai

Marian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hietaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002791931.html

Eteläosan

Kaavaehdotus

Suunnitelmissa

Uuden

Myytävien

Lähteenä on käytetty Kati Salosen ja Mona Schalin Arkkitehdit oy:n Marian sairaalan alueen rakennushistorian selvitys ja inventointi -selvitystä (2011) sekä Loci Maisema-arkkitehdit oy:n Marian sairaalan ympäristöhistoriallista selvitystä (2012).