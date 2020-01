Kaupunki

Usean poliisipartion operaatio Vantaan Rekolassa, ihmistä uhattiin käsiaseella

Yhtä ihmistä uhattiin perjantai-iltana käsiaseella Vantaan Rekolassa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi viestipalvelu Twitterissä.



Paikan päältä on otettu kiinni yksi ihminen. Paikalla on ollut useita poliisin partioita. Poliisi on yhä tapahtumapaikalla ja selvittää tilannetta.



Poliisi kertoo Twitterissä, ettei toistaiseksi tiedota asiasta enempää.