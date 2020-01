Kaupunki

Vantaa tarjoaa kokeeksi lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville uimahalli- ja kuntosalikäynnit ilmaiseksi

kaupungin lukioissa ja ammattiopisto Variassa opiskelevat pääsevät nyt ilmaiseksi kaupungin uimahalleihin ja niiden yhteydessä oleville kuntosaleille.Toisen asteen opiskelijoille maksuton aika on arkisin kello 6–16. Maksuttomuus koskee Tikkurilan, Hakunilan, Martinlaakson ja Korson uimahalleja niiden omien aukioloaikojen puitteissa.Kyseessä on kokeilu, joka alkoi tiistaina ja jatkuu kesäkuun loppuun. Kokeilun jälkeen päätetään jatkosta esimerkiksi sen perusteella, paljonko opiskelijat käyttävät maksutonta etua.Opiskelijat pääsevät ilmaiseksi uimahalliin esittämällä kuvallisen opiskelijakortin, josta selviää oppilaitoksen nimi. Myös oppilaitoksen antama todistus käy, mutta tällöin pitää lisäksi todistaa henkilöllisyytensä.Kuntosaleilla järjestetään Tikkurilassa ja Myyrmäessä myös maksutonta ohjausta opiskelijoille.Etu koskee Helsinge gymnasiumin, Lumon lukion, Martinlaakson lukion, Sotungin lukion, Tikkurilan lukion, Vaskivuoren lukion ja Vantaan ammattiopisto Varian päätoimisia opiskelijoita.uimahalli on osa laajempaa syksyllä alkanutta hanketta, jossa kehitetään liikuntamahdollisuuksia lukioissa ja Variassa. Opiskelijoille tarjotaan maksuttomia harjoituksia muissakin lajeissa kuten joogassa ja nyrkkeilyssä.