Herttoniemen mäkiturma sai Helsingin varuilleen: urheilupaikkojen turvallisuus tarkkailuun, kaupungin ainoa jääkiipeilypaikka suljettiin

Kaupunki

Herttoniemen mäkiturma sai Helsingin varuilleen: urheilupaikkojen turvallisuus tarkkailuun, kaupungin ainoa jä

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiipeilijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoilupalvelupäällikkö

Kaupunki

Fröberg

Herttoniemen