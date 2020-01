Tuli tuhosi satoja autoja ja pysäytti lennot norjalaisella lentokentällä – voisiko sama tapahtua Helsinki-Vantaalla?

Kaupunki

Tuli tuhosi satoja autoja ja pysäytti lennot norjalaisella lentokentällä – voisiko sama tapahtua Helsinki-Vant

Stavangerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Saamme riittävän määrän arsenaalia kaikkiin tilanteisiin nopeasti.”

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki-Vantaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muita

Helsinki-Vantaan