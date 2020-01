Kymmenien miljoonien eurojen riita Espoon sairaalan rakennustöistä jatkuu: kaupunki vaatii urakoitsijalta korvausta muun muassa liian pienistä parkkiruuduista

Kaupunki

Kymmenien miljoonien eurojen riita Espoon sairaalan rakennustöistä jatkuu: kaupunki vaatii urakoitsijalta korv

Espoon

riitaan sairaalan rakennuskustannuksista

Riitaa

Espoon sairaala

kaupungin ja Jorvin viereen sairaalan rakentaneen Lujatalon riita jatkuu. Nyt kaupunki vaatii urakoitsijalta vajaat yli 16 miljoonaa euroa.Espoon kaupungin omistamalla sairaalan kiinteistöyhtiöllä ja Espoon sairaalaa rakentaneella rakennusyhtiöllä, Lujatalolla, on menossa massiivinen rahariita.Kiistely kymmenien miljoonien kustannuksista on jatkunut pitkään. Lujatalo toimitti viime kesänä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle 55-sivuisen haastehakemuksen, jossa se vaati sairaalaurakan lisä- ja muutostöistä Espoon kaupungin kiinteistöyhtiöltä vajaat 34 miljoonaa euroa ja päälle vielä huomattava summa viivästyskorkoja.Espoon sairaala -yhtiö toimitti joulukuun viimeisenä päivänä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle vastakanteen Lujatalon kanteeseen. Vastakanteessaan kaupungin kiinteistöyhtiö esittää omat vaatimuksensa Lujatalolle. Vastakanteen mukaan Espoon sairaala vaatii Lujatalolta yhteensä yli 16 miljoonaa euroa erilaisine viivästyskorkoineen.Espoon kaupungin kiinteistöyhtiön rahallinen vaatimus koostuu useista osista, joista suurin on 9 216 900 euron viivästyssakko korkoineen. Urakan virheistä ja puutteista kaupunki esittää kanteessa kaikkiaan 3 335 775,04 euron laskun viivästyskorkoineen.on muun muassa sairaalan yhteyteen tehtyjen pysäköintipaikkojen määrästä ja niiden mitoista, joista 63 paikan kohdalla ei täyty kaupungin mukaan korkeusvaatimus ja 57 paikan kohdalla leveysvaatimus.Kiistaa on myös rakennuksen hissien käytöstä rakennusaikana. Kaupunki katsoo, että urakkaan piti kuulua uudet ja käyttämättömät hissit, eikä sairaalarakennuksen hissejä ole rakennettu työmaakäyttöön.Espoon sairaala vaatii niin ikään potilashuoneiden ovista poisjääneiden lukituksien arvoa Lujatalolta.Vastakanteen mukaan yhdystunnelin aloittamisen viivästyminen johtui Lujatalosta. Espoon sairaala ja Lujatalo olivat kaupungin yhtiön mukaan sopineet yhdystunnelin osan eli niin sanotun kolmannen vaiheen rajaamisesta sairaalan urakkasopimuksen mukaisten töiden ulkopuolelle. Myös Lujatalo osallistui urakkakilpailuun, mutta ei voittanut sitä ja kiisti, että kolmannen vaiheen erottamisesta urakasta olisi sovittu ja esti voittaneen urakoitsijan töiden aloittamisen.Urakkaan kuuluvista töistä, jotka Espoon sairaala on joutunut tilaamaan erikseen tai tilaamaan muilta urakoitsijoilta Lujatalon kieltäydyttyä töiden tekemisestä, kiinteistöyhtiö vaatii noin 329 000 euroa.-yhtiö listaa vastakanteessa myös useita korjaamatta jääneitä takuuajan virheitä.Vastakanteen mukaan Espoon sairaalassa on toteutettu lämpökamerakuvaus, jossa todettiin 534 puutetta, joiden noin 760 000 euron korjauksista Lujatalo on kieltäytynyt. Kaupungin yhtiön mukaan Lujatalo on jättänyt tekemättä teknisten järjestelmien kaapelointimerkintöjä yli 10 000 pisteen osalta.Kiinteistöyhtiö katsoo myös, että Lujatalo on laiminlyönyt asetettuja vaatimuksia kaapeleiden palonkestävyydessä. Espoon sairaala vaatii korvauksia myös, koska sen mukaan Lujatalo on asentanut potilashuoneisiin vääränväriset UPS-ja varavoimaverkon pistorasiat.Espoon sairaala -yhtiö vaatii myös kahteen kertaan laskutetuista lisä- ja muutostöistä palautusta noin 46 000 euroa ja ennakkomaksun palautusta noin 2,6 miljoonaa euroa.Sairaalan lopullinen hintalappu kaupungille ei selvinne vielä pitkään aikaan, sillä tämänkaltaisten monimutkaisten asioiden käsittely oikeudessa voi kestää vuosikausia.Lopullisen laskun maksavat kaupungin veroja maksavat asukkaat.