Kaupunki

Järjestyksenvalvoja riuhtaisi miehen maahan Malmin kauppakeskuksen läheisyydessä – Oliko käytös perusteltua?

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malmin Prisman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppakeskuksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin poliisin