Miksi liikennevalot palavat punaisina, vaikka ketään ei näy? Helsingissä kokeillaan täysin uudenlaista ratkaisua odottelun vähentämiseen

Kaupunki

Miksi liikennevalot palavat punaisina, vaikka ketään ei näy? Helsingissä kokeillaan täysin uudenlaista ratkais

Aamu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heti

Kaupungeilla

Älyristeyksillä

Helsingin