Suomalaisten lasten hyvinvointiin sijoittava rahasto keräsi alkuun viisi miljoonaa euroa

lasten ja nuorten hyvinvointiin sijoittava rahasta SIB lapset on kerännyt toimintansa aluksi viisi miljoonaa euroa sijoituksia. Pääomarahaston suurimmat sijoittajat ovat S-ryhmä (HOK-Elanto, Suur-Seudun Osuuskauppa ja S-Pankki), Lähi-Tapiola, Sitra, Espoon kaupunki, Samfundet Folkhälsan ja Tradeka.Pääomarahaston ideana on, että sijoittajien rahat käytetään kunnan päättämällä tavalla johonkin lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvään toimintaan. Toiminnan vaikutuksia seurataan tarkasti. Jos lasten ja heidän perheidensä tilanne todella paranee, se näkyy tulevaisuudessa myös kunnan budjetissa säästöinä, kun esimerkiksi lastensuojelun raskaampia toimenpiteitä ei tarvita yhtä paljon.Tästä laskennallisesta säästöstä osa jää kunnalle ja osa maksetaan sijoittajille. Sijoittajat voittavat vain jos lapset ovat mitatusti hyötyneet saamastaan ylimääräisestä hyvästä.pyörittää S-Pankin FIM pääomarahastot. Hankkeesta vastaavat Lastensuojelun keskusliitto ja mukana olevat kunnat.Toiminta aloitettiin ensimmäisenä Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Lohjalla. Hämeenlinnassa rahaston tuella pidetään yllä Icehearts-joukkuetta, jossa sama kasvattaja on lasten tukena koko tämän lapsuuden ajan. Vantaalla on kehitetty Perhekumppani-toimintaa yhdessä Sos-lapsikylän kanssa.Muita kuntia on tulossa mukaan myöhemmin, esimerkiksi Helsinki on valmistellut omaa SIB Lapset -hankettaan.