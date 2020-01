Kaupunki

Liikenneraivo kärjistyi Sokoksen kulmalla, pyöräilijä päätyi auton konepellille – Autoilijalle tuomio hovista

Autoilijan

Tilanne

Seuraavaksi

Keskellä

ja pyöräilijän erimielisyydet liikennekäyttäytymisestä johtivat vakavaan vaaratilanteeseen vilkkaissa liikennevaloissa Helsingin ydinkeskustassa.Kiistassa Helsingin käräjäoikeudesta 30 päiväsakkoa saanut autoilija ei tyytynyt ratkaisuun vaan valitti tuomiostaan Helsingin hovioikeuteen.Autoilija ei mielestään ollut aiheuttanut vakavaa vaaraa kanssaan sananvaihtoon käyneen pyöräilijän hengelle tai terveydelle. Hovioikeus oli kuitenkin toista mieltä ja piti voimassa käräjäoikeuden tuomion törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Jo käräjäoikeudessa oli katsottu selvitetyksi, ettei autoilijan teko ollut tahallinen.sai oikeusasiakirjojen mukaan alkunsa Kalliossa huhtikuussa 2017. Pyöräilijä oli ollut matkalla Siltasaarenkadulta kohti keskustaa ja ajanut liikennevaloissa autoilijan editse.Silloin autoilija oli pyöräilijän mukaan soittanut auton äänimerkkiä ja puinut pyöräilijälle nyrkkiä.Pian tapahtuneen jälkeen kaksikko oli kohdannut uudelleen Postikadulla Asema-aukion tuntumassa. Autoilija oli seissyt Sokos-tavaratalon kulmalla valoissa, kun pyöräilijä oli tullut paikalle. Seurasi keskustelua liikennekäyttäytymisestä.Sanailu ei johtanut mihinkään, oli pyöräilijän arvio tilanteesta oikeudessa. Hän kertoi siirtyneensä pois ajoradalta auton editse. Silloin autoilija oli nostanut moottorin kierroksia.pyöräilijä havaitsi päätyneensä pyöränsä kanssa auton konepellille. Muuten hän ei osannut kuvata törmäystä. Auto oli pysähtynyt, ja pyöräilijä oli päässyt jaloilleen maahan. Pyörään oli tullut joitakin vaurioita.Valituksessaan hovioikeuteen autoilija kiisti olleensa tilanteessa törkeän huolimaton. Hän kertoi nostaneensa moottorin kierroksia, koska liikennevalot olivat vaihtumassa. Sitten jalka oli livennyt kytkimeltä. Auto oli nytkähtänyt ja osunut pyöräilijään.Syyttäjän näkemys oli, että kiistatilanteen jälkeinen auton kierrosten nostaminen oli tarpeetonta ja vaaraa aiheuttavaa riskinottoa. Henkilövahingon vaara ei syyttäjän mukaan ollut vähäinen pyöräilijän ollessa auton edessä.Helsingin ydinkeskustaa oleva tapahtumapaikka on vilkkaasti liikennöity. Auton liikkuminen punaisissa valoissa kohti edessä olevaa suojatietä on tuomion mukaan lähtökohtaisesti vaarallista.Suhteessa autoon nähden heikommassa asemassa oleviin kevyenliikenteen käyttäjiin autoilijoilla on erityinen velvoite huolellisuuteen.Oli hovioikeuden mukaan olosuhteisiin nähden sattumanvaraista, ettei tilanteessa aiheutunut muille tienkäyttäjille vahinkoa ja että vahingot jäivät törmäyksestä huolimatta vähäisiksi. Autoilija siis vaaransi toimillaan vakavasti liikenneturvallisuuden.