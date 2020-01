Kaupunki

Huopalahdessa sattunut onnettomuus aiheuttaa poikkeuksia junaliikenteeseen, kaikki A- ja E-junat peruttu

Huopalahdessa tiistaiaamuna sattunut henkilövahinko on pysäyttänyt junaliikenteen osittain. Liikennepoikkeuksia on sekä lähijunaliikenteessä että kaukojunaliikenteessä.Lähijunaliikenteessä on rataliikennekeskuksen mukaan peruttu toistaiseksi kaikki A- ja E-junat, minkä lisäksi viivästyksiä on myös Helsingin ja Turun välisessä kaukojunaliikenteessä. Myös kehäradan liikenteessä on odotetettavissa myöhästymisiä sekä junien perumisia.Junavuorojen peruminen on heijastunut myös siihen, että bussit ovat olleet tavanomaista ruuhkaisempia.Häiriön kestosta ei ole toistaiseksi arviota.