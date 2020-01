Kaupunki

Koulun koneilta löytyi henkilötietoja tallentava vakoiluohjelma Espoossa: ”Meidän kontrolli petti”

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppilas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parviaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon