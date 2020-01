Kaupunki

”Vaaralan Riviera” halutaan muuttaa viralliseksi uimapaikaksi Vantaalla, suunnitelma poliitikkojen käsittelyyn

Ponnistelut

Lammet

Vaaralan

Helsingin

Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitsevien pienten lampien kunnostamisesta uimapaikoiksi etenevät.Vantaa on saanut valmiiksi asemakaavamuutosehdotuksen, jota kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tiistaina. Asia jäi vielä pöydälle.Neljästä lammesta kolme sijaitsee Vantaan Vaaralassa. Neljäs kulkee nimellä Jakomäen lampi, ja se sijoittuu Helsingin puolelle.Tavoitteena on, että Jakomäen lampi ja Vantaan lammista kaikkein syvin kunnostettaisiin virallisiksi uimapaikoiksi. Kaksi matalinta lampea soveltuisivat parhaiten koirien uintiharrastukseen.Soranotosta syntyneiden lampien syvyys vaihtelee 1–4 metriin. Soranoton päätyttyä pohjavesi täytti kuopat.olivat hyvin suosittuja uimapaikkoja sotien jälkeen ja vielä 1960-luvulla, kun lähialueen asutus kasvoi roimasti. Silloin ne kulkivat kansan suussa muun muassa Vaaralan rivieran nimellä. Aikojen saatossa vesikasvit ovat vallanneet matalimmat lammet, puusto on vallannut hiekkamaat ja polut ovat kuluneet.Virallisen uimapaikan asema tarkoittaa käytännössä sitä, että lammille tulee peruspalveluita kuten pukuhuone-wc-rakennus, jäteastioita ja kesäkaudella uimavalvonta.Jotta hanke voisi edetä, järjestelyistä on sovittava maanomistajien kanssa. Jakomäen lampi on Fazerin omistuksessa ja vantaalaisten lampien alueesta osa on kaupungin lisäksi yksityisomistuksessa.Lampien eteläpuolella on luontoarvoiltaan arvokas suoalue. Lammet ja niiden lähialue sijaitsevat pohjavesialueella., Rajakylän ja Jakomäen asukkaita uimalampien kunnostus ilahduttaa. Asukastilaisuudessa pari vuotta sitten ihmiset toivoivat yksinkertaisia parannuksia, kuten kunnollisia roskiksia, penkkejä sekä puomeja, joilla estettäisiin ajoneuvoilla ajaminen lammille. Asukkaiden mukaan lammilla myös pestään autoja.Pukukopit, jätehuolto ja nuotiopaikka olivat myös toivelistalla. Rannoilla on ollut varsinkin kesäaikaan luvatonta puunpolttoa, ja lähipuista riivitään koko ajan tuohta, kaarnaa ja oksia nuotioihin.Pysäköintipaikkaa lähiasukkaat eivät halunneet, mutta Vantaan valmistelemassa kaavamuutoksessa sellainen olisi tulossa alueen pohjoisosaan Kuusisillantien varteen.Lammille pääsee nytkin melko hyvin bussilla. Esimerkiksi seutulinja 562 Mellunmäen metroasemalta Hakunilan ja Tikkurilan kautta Aviapolikseen ajaa vierestä. Vantaalla suunniteltu pikaraitiotie kurvaisi samaa reittiä kuin seutulinja nyt.puoleinen Jakomäen lampi sijaitsee jo nyt virkistysalueella. Vantaan puolella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, joten mikään ei etene ennen kuin kaavoitus on kunnossa.Vantaan tavoitteena on saada kaavamuutos valmiiksi tänä vuonna. Vasta sen jälkeen alkaisivat käytännön rakennus- ja kunnostustoimet.Lampien parannushanke sai alkunsa vuonna 2016, kun demarivaltuutetut sekä Helsingissä että Vantaalla tekivät aloitteet niiden kunnostamisesta.