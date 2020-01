Vantaa yrittää saada golfkenttää haltuunsa käräjäoikeuden kautta, yrittäjät varautuvat hakemaan miljoonakorvauksia

Kaupunki

Vantaa yrittää saada golfkenttää haltuunsa käräjäoikeuden kautta, yrittäjät varautuvat hakemaan miljoonakorvau

Surullisenkuuluisa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maamassoja