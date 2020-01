Helsinki suunnittelee maksua kouluissa vieraileville – Pisa-tuloksista innostuneita ulkomaisia ryhmiä on yhä enemmän

Kaupunki

suunnittelee maksua kouluissaan, oppilaitoksissaan, päiväkodeissaan ja leikkipuistoissaan vieraileville ryhmille. Ryhmiä on jo niin paljon, että ne aiheuttavat merkittävän määrän lisää töitä kaupungin rehtoreille ja johtajille.Toisin kuin naapurikaupungeissa Helsingin opetusta on tähän asti päässyt katsomaan maksutta. Tiistaina kokoontuvalle kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään, että vierailut muuttuvat maksullisiksi heti, kun tarvittava sähköinen järjestelmä saadaan käyttöön.Ryhmiltä perittävä hinta on kiinni ryhmän koosta. Ehdotettu hinnasto lähtee 400 eurosta, enimmillään hinta voi olla 900 euroa.Vieraiden määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta ja Pisa-menestyksestä lähtien. Ryhmiä käy nykyisin noin sata vuosittain, mikä tarkoittaa noin 1 200:aa vierailijaa yhteensä. Erityisesti Kiinasta ja Latinalaisesta Amerikasta tulevien määrä on kasvanut viime vuosina.Helsingillä on vierailukoulujärjestelmä, joka hoitaa keskitetysti järjestelyjä. Vierailuista tulee silti lisätyötä rehtoreille ja päiväkotien johtajille, joiden pitää hoitaa ajankohtaan, tiloihin ja osallistujiin liittyviä käytännön asioita.vierailut eivät muutu maksullisiksi. Kaupungin vakiintuneiden yhteistyökumppanien vierailut, valtiovierailut ja kansainvälisten organisaatioiden ja humanitääristen järjestöjen kuten vaikka YK ja SPR vierailut ovat yhä ilmaisia. Maksut eivät koske myöskään mediaa.