Putkirikko samentaa juomavettä Kirkkonummella, vesi keitettävä kahdella alueella

Myös

on ollut poikki putkirikon vuoksi Gesterbyn ja Kantohaan alueilla Kirkkonummella maanantaina.Kirkkonummen Veden mukaan vettä alkaa tulla hanoista jälleen alkuillasta, mutta juomavesi pitää keittää Gesterbyssä ja Kantohaassa ainakin tiistai-iltaan saakka.Juomaveden keittäminen kannattaa lopettaa vasta sitten, kun vesilaitos on saanut varmistettua veden laadun.Kirkkonummen keskustan alueella voi esiintyä hanoista tulevassa vedessä ilmaa, sameutta sekä paineenvaihtelua.Vesi on kuitenkin Kirkkonummen Veden mukaan juomakelpoista.