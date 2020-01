Kaupunki

Äitiä epäillään lapsensa murhasta Espoon Suurpellossa, tunnusti teon

Juuri nyt

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurpellossa sunnuntai-iltana tapahtuneesta henkirikoksesta epäilty nainen on tunnustanut teon, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa.Henkirikos on varmistunut poliisin mukaan perheen sisäiseksi. Teosta epäilty nainen on epäillyn rikoksen uhrin, alle kouluikäisen lapsen, äiti.Nainen vangittiin keskiviikkona Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Tapausta tutkitaan epäiltynä murhana.kertoo, että tekohetkellä nainen ja lapsi olivat asunnossa kahdestaan eikä tekoon liity muita ihmisiä.Sekä epäilty että uhri ovat Britannian kansalaisia.Syytteen nostamisen määräpäivä on 27. huhtikuuta. Asiasta ei tiedoteta poliisin mukaan tällä tietoa enempää.