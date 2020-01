Poikakolmikko tekeytyi poliiseiksi Kirkkonummella, pysäyttivät autoilijan itse autoon asentamillaan ”hälytysvilkuilla”

Kaupunki

teini-ikäistä poikaa tekeytyi tiistaina poliiseiksi Kirkkonummen Veikkolassa, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa.Apuna käytettiin yhden pojista isän omistamaa autoa, johon kolmikko kiinnitti poliisin mukaan siniset ja punaiset ”hälytysvilkut”. Näin auto saatiin näyttämään siviilimalliselta poliisiautolta.saivat valoja käyttämällä pysäytettyä yhden autoilijan. Autoilija kuitenkin huomasi pian, etteivät hänet pysäyttäneet ihmiset olleet poliiseja vaan tilanteelle naureskelleita nuoria.Tällöin pojat lähtivät ajamaan autollaan pakoon. Heidän pysäyttämänsä autoilija lähti ensin kolmikon perään, muttei poliisin mukaan uskaltanut ajaa näiden kanssa yhtä suurella nopeudella.Paikalle hälytetty poliisipartio löysi poikien käyttämän auton, mutta nämä jatkoivat karkumatkaansa. Lopulta pojat pysähtyivät, poistuivat autosta ja juoksivat metsään, poliisi kertoo.sai kiinni autoa kuljettaneen nuoren hetken kuluttua. Kyydissä olleet ja poliisin mukaan karkuteille jääneet pojat soittivat hätäkeskukseen. Tekoaan peitelläkseen he ilmoittivat, että auto, jota he olivat itse käyttäneet, olisi varastettu aikaisemmin Veikkolasta.Autoa kuljettaneella nuorella oli poliisin mukaan vain kevytmoottoripyörän ajamiseen oikeuttava ajokortti. Hän kertoi, että auto oli otettu käyttöön ilman omistajan lupaa. Poikaa pidettiin yö poliisin hallussa.Tapausta tutkitaan poliisin mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena, virkavallan anastuksena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta sekä moottoriajoneuvon käyttövarkautena.Poliisi kertoo, että tapauksesta on tehty myös lastensuojeluilmoitus.