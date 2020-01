Kaupunki

Oikeus kumosi Helsingin päällikkönimityksen: Kärkihakijoiden järjestystä ei perusteltu tarpeeksi avoimesti

hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupungin päällikkönimityksen reilun vuoden takaa.Oikeus toteaa, että valitessaan päällikköä kaupunginympäristön toimialalla toimivaan yksikköön, kaupunki ei perustellut tarpeeksi tarkasti miksi valittu oli paras tehtävään. Siksi joulukuussa annetussa oikeuden päätöksessä nimitys kumotaan.Kyseessä on yksikkö nimeltä alueidenkäyttö ja valvonta. Päälliköllä on alaisia noin neljäkymmentä. Yksikkö valvoo esimerkiksi katutöitä.lokakuussa 2018 päättyneessä valintaprosessissa pääsi kaksi hakijaa. Hakemusten ja haastattelujen lisäksi heille tehtiin psykologinen henkilöarviointi.Nimityksestä päättänyt virkamies sanoo päätöksessään pitävänsä toista hakijaa parhaana tehtävään ja luettelee tämän vahvuuksia. Päätöksen liitteissä luetellaan tarkemmin hakijoiden työpaikkoja ja koulutusta, mutta toiseksi jäänyttä hakijaa ei juuri vertailla ensimmäiseen.Kakkoseksi tullut piti päätöstä työsyrjintänä esimerkiksi hakijoiden ikäeron vuoksi ja hän teki asiasta oikaisuvaatimuksen. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi sen vuoden 2018 lopulla. Lausunnossaan hallinto-oikeudelle kaupunki vielä vetoaa siihen, että vaikka valittajalla oli pidempi työhistoria, valitulla oli nimenomaan tähän tehtävään sopivampi työkokemus.oikeus on siis kumonnut sekä virkamiehen että lautakunnan päätökset nimityksestä. Oikeus ei ota kantaa siihen, kumpi hakijoista olisi ollut paras valinta tehtävään.Sen sijaan se linjaa, että kahden kärkihakijan ansioita ei vertailla toisiinsa päätöksessä tarpeeksi. Kun esiin nostetaan vain voittajan vahvuudet, oikeuden on jälkikäteen mahdoton päätellä, miten hakijoiden vertailu tarkalleen on tehty. Siksi ei voida sanoa, oliko valinta oikeudenmukainen.Tämän vuoksi oikeus kumosi nimityksen ja määräsi, että valittajalle pitää korvata oikeudenkäyntikuluja. Hallinto-oikeuden päätöksestä on vielä mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.