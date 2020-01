Kaupunki

Rotan vuosi alkaa: Kiinalaista uuttavuotta juhlitaan Helsingin keskustassa perjantaina

Helsingin keskustassa juhlitaan perjantaina kiinalaista uuttavuotta. Tapahtuman järjestävät Helsingin ja Pekingin kaupungit.Ohjelma alkaa kello 16 lohikäärmetanssilla. Värikkäillä lyhdyillä koristellulla tapahtumapaikalla Musiikkitalon ja Oodin välissä on myös muun muassa esiintymässä Pekingistä Suomeen saapuneita taiteilijaryhmiä.Tapahtuma on maksuton. Viimeinen esitys alkaa kello 19.30.aloittaa kiinalaisen kalenterin mukaan rotan vuoden. Edellinen rotan vuosi oli vuonna 2008, ja vuoden 2020 jälkeen seuraava sellainen on tulossa vuonna 2032.