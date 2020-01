Kaupunki

Kaupunki kaataa Hietaniemenkadun koivukujan Töölöstä ja istuttaa enemmän puita tilalle

Hietaniemenkadulle

Liikennejärjestelyt

lähelle hautausmaata suunnitellaan katutöitä. Helsinki aikoo uusia tien pohjoispuolella olevan koivukujan puut, päällystää pohjoispuolen jalkakäytävän uudelleen ja siirtää pyöräilijät ajoradalle.Suunnitelma on parhaillaan esillä kaupungin sivuilla ja sen toteuttamisesta päätetään myöhemmin.Kadun eteläpuolen puut ja kiveys on pistetty uusiksi noin kymmenen vuotta sitten.Pohjoispuolen koivujen kaatamista Mechelininkadun ja Hietakannaksentien väliltä kaupunki perustelee sillä, että puut samoin kuin kiveys ovat erittäin huonossa kunnossa. Tilalle istutaan uudet puut ja puiden määrää on samalla tarkoitus hiukan lisätä. Eteläpuolella kasvaviin puihin on tarkoitus puuttua vain linja-autopysäkkien kohdalla.muuttuvat lähinnä pyöräilijöillä. Pyöräreitti siirtyy katutöiden yhteydessä ajoradalle, lähelle Mechelininkadun risteystä rakennetaan erilliset pyöräkaistat. Pysäköintipaikkoihin kadun varressa ei ole tarkoitus puuttua.