Vihreiden Elina Moisio nimitettiin viestintätoimisto Miltton Networksin toimitusjohtajaksi – jättää Helsingin valtuuston

Kaupunki

Vihreiden Elina Moisio nimitettiin viestintätoimisto Miltton Networksin toimitusjohtajaksi – jättää Helsingin

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moision

tekijöitä neuvottelee hallitus ohjelmasta puolueiden kutsusta – Vihreitä edustanut Moisio jättäytyi ulkopuolelle

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006100670.html