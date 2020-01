Postinjakelua koskevien valitusten määrä nousi – Laki ei kuitenkaan velvoita Postia niin paljon kuin moni luulee

Kaupunki

Postinjakelua koskevien valitusten määrä nousi – Laki ei kuitenkaan velvoita Postia niin paljon kuin moni luul

Postin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006385113.html

Postin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postin yleispalveluvelvoite ei lain mukaan ole niin suuri kuin mitä se on ihmisten mielikuvissa.

Postinjakelua

Postilaki

Vanhempi

Mutta