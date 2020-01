Sähköpotkulautayritys tuo Suomeen pysäköintitelineitä potkulaudoille – Vaatii tilaa myös autojen pysäköintiruuduista

Kaupunki

Sähköpotkulautayritys tuo Suomeen pysäköintitelineitä potkulaudoille – Vaatii tilaa myös autojen pysäköintiruu

Sähköpotkulautayritys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköpotkulautojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköpotkulaudat