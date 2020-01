Kaupunki

Käräjäoikeus määräsi useiden lasten raiskaamisesta ja hyväksikäytöstä syytetyn ”Enon” mielentilatutkimukseen

Laajasta

lapsiin kohdistuneesta seksuaalirikoskokonaisuudesta syytetty mies on määrätty mielentilatutkimukseen.Helsingin käräjäoikeus antoi ”Enoksi” kutsutun vuonna 1954 syntyneen miehen tapauksessa välituomion perjantaina. Välituomiossa käräjäoikeus on myös arvioinut asiassa esitetyn näytön.”Käräjäoikeus on katsonut, että vastaajien on näytetty menetelleen syytteessä kuvatulla rangaistavaksi säädetyllä tavalla joitakin syytekohtia lukuun ottamatta. Käräjäoikeus on määrännyt, että vastaajien mielentila tutkitaan. Mielentilan tutkimisen tarkoituksena on selvittää, olivatko vastaajat syyntakeisia tekoaikana”, Helsingin käräjäoikeus ilmoitti perjantainaAsiakokonaisuuteen sisältyy 32 syytekohtaa ja 19 asianomistajaa, jotka ovat kahta lukuun ottamatta olleet tekoaikana alaikäisiä. Miestä syytetään muun muassa törkeistä ja perusmuotoisista raiskauksista.Kaikkien rikosten epäillään tapahtuneen miehen kotona Helsingin Laajasalossa vuosina 2006–2019.Käräjäoikeus antaa varsinaisen tuomionsa vasta sen jälkeen, kun mielentilatutkimus on valmistunut. Tutkimuksen tekeminen kestänee useamman kuukauden.Uutinen päivittyy.