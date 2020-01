Katajanokalle aiotaan louhia valtava pysäköintihalli – Töölön lähes tyhjänä seisova luola ei rakennuttajaa huoleta

Kaupunki

Katajanokalle aiotaan louhia valtava pysäköintihalli – Töölön lähes tyhjänä seisova luola ei rakennuttajaa huo

Helsingin

luolasto, mutta nyt se seisoo tyhjänä

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006371734.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankekehitysjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehmuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ympärivuorokautisen

Katajanokan