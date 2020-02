Kaupunki

Ilmaston talo

Vintti on tyhjä ja hämärä. Halutessaan voi kuulla hiljaista huminaa, kun tuulenvire louhii laudanrakosia. Seinässä on erikoisia kuvioita, kuin joku tai jokin olisi raapinut ne kynsin. Lattialla lojuu yksinäinen hansikas, kenties kuristajan kumihanska. Kellari on kuin pommin jäljiltä.