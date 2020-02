Kaupunki

Lumppukeräys jatkuu Sortti-asemilla, mutta muuttuu maksulliseksi

Sortti-asemat alkavat ottaa vakituisesti vastaan rikkinäisiä ja loppuun kuluneita vaatteita ja kodin tekstiilejä. Helmikuun alussa tekstiilijätteen tuominen muuttui kuitenkin maksulliseksi.Hinta on kymmenen euroa kuutiolta tai kaksi euroa kahdensadan litran säkiltä.Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) testasi poistotekstiilien keräystä kolmen kuukauden ajan maksutta. Kokeilu oli menestys: tekstiilijätettä tuotiin keräykseen yli 35 tonnia.Keräykseen saa tuoda huonokuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä, esimerkiksi takkeja, housuja, hameita ja paitoja sekä lakanoita, pyyhkeitä ja pöytäliinoja. Tekstiilit eivät silti saa olla märkiä, haisevia tai homeessa, sillä kosteus saattaa tärvellä isommankin erän jätettä.Alusvaatteita tai sukkia ei myöskään haluta keräykseen hygieniasyistä, koska jätteen ensimmäinen lajittelu tapahtuu käsin. Jonkun muun käyttöön vielä kelpaavat tekstiilit kannattaa kierrättää muuten.Kerätyt tekstiilit lajitellaan Kivikon jätepalvelukeskuksessa. Sitten tekstiilit kuljetetaan varastoon odottamaan, että Turussa alkaa toimia niiden käsittelyyn erikoistunut laitos.Kerätyillä maksuilla katetaan tekstiilijätteen käsittelykuluja.tavoite on kierrättää kotien tuottamasta jätteestä 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Se taas ei onnistu ilman, että kiertoon saadaan uusia jätelajeja. Samana vuonna tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi EU-maissa.Sortti-asemia on Jorvaksessa Kirkkonummella, Kivikossa ja Konalassa Helsingissä, Ämmässuolla Espoossa ja Ruskeasannassa Vantaalla.