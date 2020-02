Kaupunki

Kuntapäättäjät syyttävät hallitusta saamattomuudesta: rakentamisen tahti uhkaa hyytyä ministeriön hidasteluun

Uusien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asuntotilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Jos

Helsingin

Jos

Liikenneministeriön