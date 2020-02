Kaupunki

Vantaalla tapahtui kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus, Peijaksentie osittain suljettu

Peijaksentiellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Vantaalla on tapahtunut tiistaiaamuna liikenneonnettomuus, jossa on kuollut ihminen. Poliisi tiedotti asiasta hieman yhdeksän jälkeen.Peijaksentie on osittain suljettu onnettomuuden vuoksi, ja poliisi suosittelee käyttämään muita reittejä.ei ole toistaiseksi kertonut tarkemmin, minkälaisesta liikenneonnettomuudesta on kyse. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin, kun tutkinta on edennyt.Silminnäkijähavaintojen mukaan kyse on turmasta, jossa auton alle jäi jalan liikenteessä ollut mies. Kuolemaan johtanut törmäys sattui noin kello 8.30.