Työttömyyden pelkoa, viikkoja yksinäisessä hytissä ja ihmisiä, jotka päättävät kuolla suuren auton alle – Tällaista on suomalaisten rekka­kuskien arki Vuosaaren satama on Helsingin harvoja paikkoja, joissa raskaan liikenteen kuljettajat voivat nukkua yönsä. Yksi heistä on Andrew Axinin, joka on asunut rekkansa hytissä pisimmillään yhdeksän viikkoa.