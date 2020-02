Sote-uudistus tulee, mutta rahoituksesta ei ole tietoa – Helsinki, Espoo ja Vantaa pelkäävät, ettei kaupungeille jää rahaa tärkeisiin investointeihin

Kaupunki

Sote-uudistus tulee, mutta rahoituksesta ei ole tietoa – Helsinki, Espoo ja Vantaa pelkäävät, ettei kaupungeil

vaivalla Uudellemaalle räätälöity sosiaali- ja terveysuudistuksen (sote) erillisratkaisu ei saa isoilta kaupungeilta pelkkää kiitosta, vaikka perusratkaisu koetaan oikeana.Espoo, Helsinki ja Vantaa pitävät Uudenmaan jakamista viiteen itsehallintoalueeseen fiksumpana kuin koko Uuttamaata koskevan jättimäisen sote-maakunnan perustamista. Ne olivat itse sitä ehdottamassa ja arvioivat nyt kansanvallan toteutuvan itsehallintoalueilla paremmin kuin 26 kunnan maakunnassa.Erillisratkaisussa Uudellemaalle syntyisi viisi itsehallintoaluetta: Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Vantaan ja Keravan yhteinen itsehallintoalue. Länsi-Uudenmaan itsehallintoalueen isoin kunta olisi Espoo.ja Vantaa ovat lausuntoluonnoksissaan huolestuneita siitä, mitä uudistus käytännössä merkitsee, kun sote-palvelut irrotetaan kaupunkien muusta toiminnasta omaksi kokonaisuudekseen.Myös Helsinki huomauttaa, että sote-uudistuksen olisi pitänyt perustua kuntapohjaiseen malliin. Helsinki saa kuitenkin pitää sote-asioiden päätöksenteon omissa käsissään, ja Helsingin kaupunginvaltuusto on jatkossakin ylin päättävä elin pääkaupungin sote-palveluissa.Omilla itsehallintoalueillaan Espoo ja Vantaan joutuvat osallistumaan maakuntavaaleihin, joiden perusteella itsehallintoalueelle saadaan ylikunnallinen hallinto.Muusta maasta poiketen Uudellamaalle ei synny samanlaista perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon fuusiota, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) pysyy omana organisaationaan.huoli kaikilla kolmella kaupungilla on uudistuksen rahoitusratkaisusta. Maan hallitus ei ole sitä vielä julkistanut.Edellisellä vaalikaudella hahmoteltu rahoitusratkaisu oli nappaamassa kuntaveron tuotosta niin suuren osan, että kaupungit epäilivät joutuvansa surkastuttamaan muita palveluita. Espoo muistuttaa, että edellisessä mallissa investoinnit olisi pitänyt rahoittaa kolmanneksen pienemmillä tuloilla.Kunnallisveroprosentin tasasuuruinen leikkaus kaikilta kunnilta olisi rokottanut kasvavien kaupunkien tuloista huomattavasti suuremman suhteellisen osan kuin pienemmillä kunnilla. Espoo huomauttaa, että silloisella laskentamallilla valtiolle olisi kasvukunnilta siirtynyt enemmän varoja kuin mitkä olivat niiden sote-menojen kustannukset.kaupunkien ja kuntien vuosittaiset investoinnit eli lähinnä uusien koulujen ja päiväkotien rakennusrahat ylittävät usein merkittävästi tilinpäätökseen tehtävät poistot. Poisto on arvonvähennys, jolla otetaan huomioon omaisuuden kuluminen ja tekninen vanheneminen.Vantaa ja Helsinki tähdentävätkin, että kasvukunnissa olisi järkevää tarkastella taloudellisia vaikutuksia toiminnan ja investointien rahavirran kautta.Esimerkiksi Vantaan pitäisi seuraavan kymmenen vuoden aikana rakentaa lapsille 14–16 isoa päiväkotia ja perusopetuksen paikkoja noin 1 140 uudelle oppilaalle.Espoo korostaa omassa lausunnossaan, että sote-uudistuksessa pitäisi ratkaista vain ja ainoastaan sote-palveluiden rahoitus. Valtion pitäisi erikseen ratkaista taantuvien kuntien muiden palveluiden rahoituksen riittävyys.Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunginhallitukset käsittelevät erillisratkaisun lausuntoja ensi maanantaina. Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kuntien lausunnot helmikuun loppuun mennessä.Lausuntokierroksen jälkeen maan hallitus kokoaa esityksen sote-uudistuksesta eduskuntakäsittelyä varten.