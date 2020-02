Dramaattinen muutos keskellä Kalliota: Kaupungin tiiveimmin asutuissa kortteleissa puretaan toimistokolosseja ja aloitetaan räjäytykset metroradan päällä

Kaupunki

Dramaattinen muutos keskellä Kalliota: Kaupungin tiiveimmin asutuissa kortteleissa puretaan toimistokolosseja

Porthaninkadulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Porthaninkadun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olkkonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siltasaarenkadun

Virastotalojen