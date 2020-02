Kaupunki

Helsinki aikoo kunnostaa Sibeliuksen­puiston turisti­ystävällisemmäksi

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monumentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suunnittelualueella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

haluaa kunnostaa Sibeliuksenpuiston nykyistä viihtyisemmäksi. Kaupungin mukaan puiston yleisilme on kulunut, ja myös kasvava turismi asettaa puistolle uusia vaatimuksia.Taka-Töölössä sijaitseva Sibeliuksenpuisto ja siellä sijaitseva Sibelius-monumentti kuuluvat Helsingin suosituimpiin turistikohteisiin.läheisyydessä sijaitseva lampi ja uoma on määrä kunnostaa. Lisäksi puiston alaosaan palautetaan siellä aiemmin, 1950-luvulla, sijainnut lampi.Puistoa edeltäneet huvila-ajat halutaan myös tuoda remontilla esiin. Pauligin huvilan ympäristöön palautetaan huvilapuutarhan vanhoja käytäviä, ja Miramarin huvilan muurit kunnostetaan. Vieressä sijaitsevalle Villa Bråvallalle tehdään puistosta uusi käytäväyhteys.Puistoon tulee myös pieni kuntoilupaikka ja koira-aitaus.Lisäksi kaupunki suunnittelee, että Sibelius-monumentin edustalla sijaitsevalla aukiolla voisi järjestää pienimuotoisia musiikkiesityksiä.on tehty viime vuosina yksittäisiä liito-oravahavaintoja. Pesäpuita Sibeliuksenpuistosta ei kuitenkaan ole tunnistettu, eikä liito-oravien käyttämille puille ole kaupungin mukaan osoitettu toimenpiteitä.Puiston kunnostamisen kustannukset ovat noin 3,6 miljoonaa euroa. Tavoite on, että rakennustyöt aloitetaan tämän vuoden lopussa.Kaupunki­ympäristölautakunnan on tarkoitus päättää remontista kokouksessaan tiistaina.