Koivusaaren upouusi metroasema suljetaan, lattiasta paljastuneet halkeamat vaativat mittavan korjausoperaation

metroasema Helsingin Lauttasaaressa suljetaan kokonaan ensi kesänä. Aseman laituritason lattiassa on havaittu halkeamia, joiden vuoksi lattia on uusittava.Laiturilla on mosaiikkibetoninen lattia. Halkeamat eivät tilanteesta tiedottaneen Länsimetro oy:n mukaan vaikuta aseman käytettävyyteen. Korjaus halutaan silti tehdä viivytyksettä. Lattian pintarakenteita on määrä uusia kesäkuun alusta elokuun alkuun.Helsingissä oleva länsimetron asema on valmistunut vuonna 2016 ja otettu liikennekäyttöön marraskuussa 2017.Koivusaaren asema suljetaan kokonaan, jotta remontti saadaan tehtyä mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tilanteesta aiheutuu haittaa matkustajille, ja siksi Länsimetro oy on päättänyt keskittää remontin ja aseman sulkemisen muuta vuotta hiljaisempaan kesäkauteen.ohi kulkeva metroliikenne ei tiedotteen mukaan häiriinny. Työtä on määrä tehdä kolmessa vuorossa.Aseman hissit ja sisääntuloaula otetaan korjaustöiden ajan työmaan käyttöön.Koivusaaren asemalta nousi metroon viime vuonna keskimäärin 2 100 matkustajaa arkipäivää kohden. Heinäkuussa 2019 matkustajien kyytiin nousemisen keskiarvo oli arkipäivisin noin 1 500. Viikonloppuisin matkustajamäärät olivat kuun keskiarvoa pienemmät sekä kesäaikaan että talvikaudella.Viereisellä Lauttasaaren metroasemalla oli Länsimetron mukaan arkisin keskimäärin 12 200 matkustajanousua ja heinäkuussa vastaavasti 9 200.Helsingin seudun liikenne lisää Koivusaaren metroaseman lattian uusimisen aikana bussiliikennettä Katajaharjun ja Isokaaren alueilta Lauttasaaren metroasemalle.Alueella kulkee myös linja 104, joka liikennöi Lauttasaaren metroasemalta Lauttasaarentietä pitkin Haukilahteen. Espoon Hanasaaressa käytössä ovat kesälläkin ruuhka-aikaan Länsiväylää liikennöivät bussit.