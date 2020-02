Kaupunki

Koivusaaren metroaseman lattiassa olevia halkeamia saatetaan korjata vielä kesäksi sovitun remontin jälkeenkin

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lattian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asema