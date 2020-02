Kaupunki

Itä-Helsingistä aiotaan purkaa kaksi kokonaista korttelia, talot rakennettu vasta 1990-luvulla

Vuosaaren kaupunginosassa sijaitsevan Meri-Rastilan rakentamisesta on alle 30 vuotta, mutta jo nyt sieltä suunnitellaan purettavan suuri määrä taloja.Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina Meri-Rastilan itäosan kaavamuutosta. Kerrostalot asemakaavan muutosehdotusalueella on rakennettu 1990-luvulla. Kaavaehdotus mahdollistaisi kahden kokonaisen korttelin purkamisen.Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin toimesta. Purettavaksi suunnitelluissa kortteleissa on Helsingin kaupungin asuntoja ja päiväkotitoimintaa.Purkamisen aikataulu ei ole selvillä. Vaikka kaava hyväksyttäisiin, purkaminen saattaa odottaa vasta kymmenenkin vuoden päästä.suunnitellaan laajaa täydennysrakentamista.Osa siitä toteutettaisiin purkamalla nykyisiä kiinteistöjä ja rakentamalla tilalle aiempaa tiiviimmin ja enemmän. Yksi syy vanhojen talojen purkamiselle on se, että alue sijaitsee lähellä metroasemaa. Helsingin strategiana on tiivistää asuinalueita erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien ympärillä.Nyt käsiteltävänä oleva kaavamuutosalue Meri-Rastilan itäosaa ja Ison Kallahden puistoa. Siihen kuuluu myös Kallahden osa-alueen länsiosan viheralueita sekä asuinalueiden sisäisiä katualueita.Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi viime syksynä Meri-Rastilan länsiosan kaavan. Myös tähän suunnitelmaan kuuluu useiden rakennusten purkaminen.halutaan nostaa Meri-Rastilan profiilia.1990-luvun alussa väljästi ja matalasti rakennetulla Meri-Rastilan alueella asuintalot talot ovat pääosin hissittömiä ja kolmikerroksisia.Isompien ja korkeampien asuintalojen rakentamisen myötä Meri-Rastilan itäosan asukasmäärän lisäyksen arvioidaan muutosalueella nousevan noin 2 000 ihmisellä. Myös länsiosan kaavaehdotus nostaisi alueen asukasmäärää useilla tuhansilla. Meri-Rastilan asukasluku on nyt noin 5 300.