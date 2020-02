Kaupunki

Hyviä uutisia Pasilan ja Alppilan lapsiperheille: Konepajan alueelle suunnitellaan päiväkotia 150 lapselle

Pasilan

Konepajan

Konepajan alueelle suunnitellaan kahden päiväkodin perustamista. Toimistokortteleihin on tulossa sekä suomen- että ruotsinkielinen päiväkoti.Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina päiväkotien perustamista ja hankesuunnitelmaa, joka etenee seuraavaksi kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.Toimistokompleksi Fredriksbergin C-taloon suunnitellaan tiloja noin 150 lapselle, joista 60 olisi ruotsinkielisiä.Uusi päiväkoti korvaisi nykyisen daghemmet Solhällan ja Åshöjdens förskolan, jotka ovat molemmat evakossa väliaikaisissa tiloissa. Lapsille tulee tästä huolimatta yhteensä noin 90 paikkaa lisää. Alueella on jo pitkään pulaa päivähoitopaikoista.Päiväkodit rakennetaan kerrostalon ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen.Sisäänkäynnin yhteyteen tulee pieni aidattu piha, mutta varsinaista leikkipaikkaa suunnitellaan viereiselle Bruno Granholmin aukiolle. Ulkoilua varten myös Konepajan puistoon ollaan rakentamassa leikkipaikka.Päiväkodin on tarkoitus avata ovensa tammikuussa 2021. Kaupunki vuokraa tilat 15 vuodeksi.alueelle tuleva päiväkoti ei ole ainoa päiväkodin rakennussuunnitelma alueella.Vallilaan valmistuu päiväkoti entisen terveyskeskuksen tiloihin. Pasilaan on suunniteltu esimerkiksi uutta rakennusta päiväkoti Hertalle, Pohjois-Pasilan päiväkotia ja koulun ja päiväkodin yhteishanketta Keski-Pasilaan ja Pohjois-Pasilaan.